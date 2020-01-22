Белгород, , 17:53 — REGNUM 44 жилищных сертификата по госпрограмме получит Белгородская область в 2020 году, сообщили 22 января в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта. Общая сумма субсидий составит 94 млн 772 тысяч рублей.

Комфортным жильём обеспечат три категории граждан. 14 сертификатов получат жители региона, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, а также участники ликвидации и последствий таких аварий и приравненные к ним лица. 25 сертификатов предназначены для вынужденных переселенцев, еще пять — для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

График выпуска и распределения в 2020 году жилищных сертификатов в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» утверждён распоряжением правительства РФ.