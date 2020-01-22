Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Петербурге проходит консилиум по поводу пугающих симптомов, которые были обнаружены у двоих человек, прибывших 22 января в Петербург из Китая, где свирепствует смертельный коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в медицинских кругах города.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

«Официального подтверждения, что у прибывших из Китая в Петербург пассажиров коронавирус, нет. Сейчас созван консилиум», — отметил собеседник агентства.

По данным СМИ, оба прибывших с высокой температурой были эвакуированы спецтранспортом из аэропорта «Пулково» и помещены в Боткинскую больницу.

Напомним, по последним данным, на 22 января от нового вида атипичной пневмонии в КНР умерли уже 17 человек. Заболевание, симптомы которого похожи на ОРВИ, распространяется от человека к человеку, всего в мире зарегистрировано более 440 случаев.

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