Севастополь, , 17:39 — REGNUM Памятник князю Григорию Потёмкину будет установлен в Севастополе уже в 2020 году. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Владимир Ресин («Единая Россия»).

«Мы с депутатами Госдумы сами собрали деньги, Дмитрий Медведев с министрами добавили. Московский скульптор Николай Кузнецов сделал памятник», — цитирует депутата РБК.

По его словам, проект уже прошёл общественные слушания, памятник должны открыть недалеко от порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евпатории разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии. Горожане подозревают в этом чиновников, которые якобы действуют в интересах застройщиков. Однако в администрации города заверяют, что не давали разрешения на снос.

Об этом: В Евпатории в сносе памятника Ленину подозревают местных чиновников