Севастополь, 22 января 2020, 17:39 — REGNUM Памятник князю Григорию Потёмкину будет установлен в Севастополе уже в 2020 году. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Владимир Ресин («Единая Россия»).
По его словам, проект уже прошёл общественные слушания, памятник должны открыть недалеко от порта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евпатории разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии. Горожане подозревают в этом чиновников, которые якобы действуют в интересах застройщиков. Однако в администрации города заверяют, что не давали разрешения на снос.
Об этом: В Евпатории в сносе памятника Ленину подозревают местных чиновников