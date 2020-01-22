Лондон, , 18:54 — REGNUM Матрасы, в которых в качестве наполнителя используется конопля, поступили в продажу в универмаги Великобритании. Об этом 21 января сообщает издание Mail Online.

Матрас производится без применения клея из шерсти овец, выращенных на ферме специально для этой цели. В качестве наполнителя производитель матрасов, компания Harrison Spinks, приняла решение использовать промышленный сорт конопли.

Конопля для наполнителя выращивается на принадлежащей компании ферме в Северном Йоркшире. Как пояснил директор компании, конопля в качестве наполнителя была выбрана потому, что она легко и быстро выращивается, а при выращивании поглощает много углекислого газа. В спрессованном виде конопля очень хорошо поглощает влагу, значительно лучше, чем хлопок и наполнители из синтетики.

Главной особенностью матраса является то, что его после истечения срока службы можно полностью переработать без ущерба окружающей среде. Либо его можно разобрать и превратить в совершенно иной продукт.

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