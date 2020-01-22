Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Главгосэкпертиза России выдала положительное заключение на проект расширения Колтушского шоссе в Ленинградской области. Это одна из самых загруженных региональных дорог региона, соединяющая Санкт-Петербург и Всеволожский район. Трафик по трассе достигает почти 30 тысяч машин в сутки, в том числе большегрузов.

Реконструкция предполагается на участке от КАДа Петербурга до Колтушей во Всеволожском районе Ленобласти. Предусматривается создание четырёх полос движения вместо существующих двух.

Как сообщает 22 января пресс-служба областного правительства, первый этап работ затронет участок в границах Янино, второй пройдет рядом с будущей развязкой подъезда ко Всеволожску, третий — около Янино-2, четвертый — в границах Колтушей. Общая протяженность отрезка шоссе, где намечена реконструкция, составит около 8 километров.

Вдоль обновленной трассы дорожники построят тротуары, новые автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта и смонтируют искусственное освещение. Между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение.

«Реконструкция Колтушского шоссе — один из приоритетных проектов для дорожной отрасли нашего региона на ближайшее время. Положительное заключение экспертизы, где определена точная стоимость строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Министерства транспорта России», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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