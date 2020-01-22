Челябинск, , 17:19 — REGNUM В Челябинске окончено следствие по делу против двоих подростков 16 и 17 лет. Их обвиняют в ограблении салона сотовой связи, сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2019 году октябрьским вечером они напали на салон в Тракторозаводском районе. Внутрь они проникли в масках и украли мобильные телефоны на общую сумму больше 350 тыс. рублей.

Подозреваемые были быстро задержаны. Следователи заявляют, что собрали все доказательства их вины.