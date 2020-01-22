Валуйки, Белгородская область, , 17:17 — REGNUM Суд признал виновным 30-летнего мужчину, сбившего на автомобиле трёх велосипедистов в Ровеньском районе Белгородской области. В результате аварии на месте погибла женщина с двумя детьми. Обвиняемого суд лишил свободы на 14 лет и шесть месяцев, сообщили 22 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ДТП произошло 7 октября 2019 года, когда подсудимый в состоянии алкогольного опьянения по обочине начал обгонять впереди идущий автомобиль. На обочине в этот момент находилась 37-летняя женщина и двое её детей 10 и 12 лет, которые погибли на месте происшествия. В момент аварии мужчина был пьян, лишён права управления транспортным средством и ехал на чужой машине. После совершения ДТП обвиняемый скрылся и пытался скрыть автомобиль и свои документы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы, судом также удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны на сумму три миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания он лишён права управления транспортным средством на три года.