Кемерово, , 17:12 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 23 января, по данным областного гидрометцентра, ожидаются снегопады, метели, днём местами усиление ветра до 15−20 м/с, ухудшение видимости на дорогах.

В региональном управлении МЧС отмечают, что во время снегопада, при ухудшении видимости, водителям нужно избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам советуют переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на одежде.

«При сильном ветре, по возможности переждите непогоду в капитальном строении», — отмечают в МЧС.