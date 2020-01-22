Наро-Фоминск, Московская область, , 17:20 — REGNUM Врачи детской реанимации подмосковного перинатального центра в Наро-Фоминске спасли недоношеннего ребенка, родившегося весом 470 граммов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Девочка появилась на свет на 21-й неделе беременности. По словам главного врача Наро-Фоминского перинатального центра Людмилы Кещьян, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии и с самого начала был подключен к системе вентиляции легких.

«Разработанный нашими специалистами план лечения позволил стабилизировать состояние малышки. На сегодняшний день ей уже более двух месяцев, вес увеличился в три раза и составляет 1290 г раммов», — заявила Кещьян.

На данный момент девочка дышит самостоятельно, научилась выражать эмоции при виде знакомых лиц и готовится к выписке, добавили в пресс-службе.