Тула, , 17:07 — REGNUM Торжественную церемонию вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» ветеранам Тульской области провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин 22 января, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Церемония состоялась в Тульском государственном музее оружия. В общей сложности губернатор вручил медали 15 ветеранам — в регионе дали старт вручению юбилейных медалей.

«Сегодня здесь, именно в Тульском государственном музее оружия, который хранит доказательства великого героизма нашего народа во все века, по поручению Президента страны Владимира Путина с большой гордостью и честью для меня мы начинаем вручение ветеранам юбилейных медалей», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил ветеранов за подвиги — на поле боя и в труде, за личный вклад в Великую Победу.

«Вы — участники и свидетели судьбоносных военных лет. Очень важно, что многие из вас и сегодня активно участвуют в общественной жизни региона. Вы помогаете нашим молодым людям узнать правду, чтобы они могли гордиться подвигами героев войны, брать с них пример. И сегодня важно сохранить память о Великой Отечественной войне, передать очередным поколениям знания о героическом подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом», — сказал Алексей Дюмин.

До 8 мая 2020 года юбилейные медали будут вручены более 13 тыс. жителям Тульской области — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.