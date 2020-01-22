Рига, , 17:03 — REGNUM В Латвии вирус иммунодефицита обнаружен примерно у 300 человек из 3000 заключённых. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщила председатель Латвийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце.

По ее словам, заражённость ВИЧ в тюрьмах страны в 20 раз больше, чем в нормальной жизни. Она отметила, что реальный риск заболеть СПИДом существует у каждого 10-го отбывающего наказание человека.

Упмаце добавила, что каждый заключенный может пройти тест на наличие ВИЧ, и 98% из них соглашаются на это. Но только 60% из тех, у кого ВИЧ обнаружен, готовы начать лечение. По ее словам, многие обращаются к врачебной помощи на поздней стадии болезни, когда помочь затруднительно.

Отмечается, что в образовательных семинарах на тему ВИЧ приняли участие только 4% от общего количества заключённых и 10% сотрудников из числа надзирающего персонала.