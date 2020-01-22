Москва, , 16:58 — REGNUM Снежный покров, сформировавшийся в Москве, растает к концу недели из-за ожидаемой оттепели. Об этом сообщил 22 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптиков, небольшой снег в столице продолжит идти в ближайшие два дня, в результате чего выпадет около 2−4 сантиметров осадков.

«Этот небольшой снежный покров будет радовать глаз недолго, потому что уже во вторую половину дня 24 января температура повысится до +3 градусов», — приводит слова Вильфанда агентство «Москва».

При этом в Гидрометцентре прогнозируют, что до конца января дневная температура в Москве уже не опустится ниже нулевой отметки.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичам рекомендуют отказаться от автомобилей из-за снегопада