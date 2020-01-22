Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM Проект генплана Екатеринбурга до 2035 года нельзя принимать в нынешней версии. Об этом заявил бывший главный архитектор города, член Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обсуждения с участием архитекторов и градостроителей Вяткин заявил, что генплан нужно «переработать», а горизонт планирования для документа следует продлить до 2040 года.

«Давайте дождемся корректировок стратегических проектов», — призвал бывший чиновник.

Вяткин отказался ограничиваться только словесными декларациями — после обсуждения экспертно-консультационный совет при Союзе архитекторов соберёт предложения со всех участников сегодняшней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил, что проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года изменят с учётом итогов общественных обсуждений. Новая версия документа будет рассчитана до 2040 года.