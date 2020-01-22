Ливны, Орловская область, 22 января 2020, 16:40 — REGNUM Презервативами, медицинскими перчатками и масками украсили новогоднюю ёлку в Ливенской центральной районной больнице — фото в социальной сети выложил местный житель. Фотография вызвала активное обсуждение.
На фотографии видно, что елка украшена надутыми медицинскими перчатками, на ней также висят маски и даже презервативы — один из них красуется на макушке ели с надписью «2020».
В Ливенской больнице, пишут «Орловские новости», от комментариев отказались. Зато в своём телеграм-канале скандал прокомментировал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.