Ливны, Орловская область, , 16:40 — REGNUM Презервативами, медицинскими перчатками и масками украсили новогоднюю ёлку в Ливенской центральной районной больнице — фото в социальной сети выложил местный житель. Фотография вызвала активное обсуждение.

На фотографии видно, что елка украшена надутыми медицинскими перчатками, на ней также висят маски и даже презервативы — один из них красуется на макушке ели с надписью «2020».

В Ливенской больнице, пишут «Орловские новости», от комментариев отказались. Зато в своём телеграм-канале скандал прокомментировал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

«Ну, во-первых, это креативно для медучреждения. Если бы это было не в Ливнах, я бы удивился. Ливенский народ — креативный народ. Ну, во-вторых, можно сделать вывод, что ёлку украшали работники урологического и гинекологического отделений. Сплочённый коллектив, а это залог успеха любого учреждения», — написал Лежнев.

«Мне кажется, что они взяли пример у британской благотворительной организации Grescent, поддерживающей людей, живущих с ВИЧ, которая украсила уличную рождественскую ёлку бесплатными презервативами, чтобы люди не забывали о безопасном сексе в праздничный период», — добавил советник орловского губернатора.