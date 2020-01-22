Санкт-Петербург, 22 января 2020, 16:45 — REGNUM Состояние исторической ограды Еленинской женской раковой больницы имени Елисеевых в Петербурге привело чиновников в ужас, передает корреспондент ИА REGNUM.
Здание расположено на Политехнической улице, 32, и является объектом культурного наследия регионального значения.
«Ограда в ужасающем состоянии. Очень много что придется частично воссоздавать. Но тем не менее мы вернем этой ограде прежнюю красоту», — убежден глава КГИОП Сергей Макаров.
На эти цели в 2020 году потратят 36,5 млн рублей. Ограду придется демонтировать, чтобы чинить и восстанавливать утраченные элементы в условиях мастерской. Предусмотрены также работы по реставрации и усилению цоколя.
В 2019 году на реставрацию фасадов здания было выделено 134,2 млн рублей, на реставрацию крыши — 38,5 млн рублей.
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Напомним, в Петербурге собираются потратить более 2 млрд 87 млн рублей на реставрацию объектов культурного наследия в 2020 году.
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