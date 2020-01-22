Рига, , 16:31 — REGNUM Минобразования Латвии решит проблему нехватки учителей в школах страны. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила министр образования Латвии Илга Щуплинска.

По ее словам, идея нового подхода министерства в том, что любой, получивший образование, закончив годовое обучение сможет работать учителем в школе.

Она отметила, что пока минобразования выделило 100 бюджетных мест, распределённых по разным вузам Латвии. Если спрос на программу будет велик, министерство готово увеличить количество оплачиваемых бюджетом учебных мест, сказала Щуплинска.

Напомним, в 2019/20 учебном году в школах Латвии существовало 740 вакансий. Наибольший дефицит наблюдался в среде педагогов дошкольного образования и младших классов, учителей математики, латышского и английского языков.