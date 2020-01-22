Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) чаще всего перехватывают на границе контрафактные импортные товары для детей и канцелярию, а также игрушки и спортивную одежду. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в среду, 22 января, заявила заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов СЗТУ Екатерина Ладынина.

По ее словам, в среднем в год таможенниками СЗТУ выявляется и пресекается ввоз в РФ более 2 млн единиц контрафактной продукции. Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила порядка 190 млн рублей. Однако в таможне отметили, что главной целью является не предотвращение ущерба правообладателю, а изъятие контрафактной и небезопасной для потребителя продукции.

«Большая доля выявленной контрафактной продукции является продукцией для детей, игрушки, канцелярские товары, печатная продукция. Популярное из подделок — одежда и обувь, в том числе содержащие спортивную символику. Имело место выявление крупных поставок тары и упаковки для будущей продукции», — отметила Ладынина.

В 2019 году более 10 тысяч единиц контрафактной продукции были отправлены международными почтовыми отправлениями для физических лиц. Однако в 2018 году цифра по этим показателям была в разы выше — более 55 тысяч. Это было связано с проведением чемпионата мира по футболу, а большая часть контрафакта имела спортивную символику.

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