Ярославль, , 16:16 — REGNUM Подрядчик не успел построить новое кладбище в Ярославле в оговоренный контрактом срок. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ в муниципалитете Ярославля сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Осташинское кладбище

Как сказал депутат муниципалитета Александр Черепанин, работы по контракту на 33,8 млн рублей должны были быть завершены в октябре 2019 года. Однако на данный момент, по словам Ярослава Овчарова, они не закончены. Городские власти намерены применить к подрядчику штрафные санкции. Работы ведет ООО «Кустари».

Депутатов не удовлетворили ответы чиновника. Сейчас единственное городское кладбище закрыто, ярославцы хоронят умерших за 25 километров от города. При этом новый участок Осташенского кладбища не готов.

По словам депутатов, даже после открытия нового участка его хватит лишь на два года. Найти еще одно место для захоронений власти пока не смогли, хотя разговоры об этом идут уже несколько лет.

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