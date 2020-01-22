Нагайбакский район, Челябинская область, , 16:15 — REGNUM Глава челябинского Нагайбакского района получил условный срок за мошенничество во время получения социальной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес районный суд. Следователи установили, что в 2017 году чиновник ухудшил условия проживания своей семьи, а затем склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к тому, чтобы поставить его жену на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Затем супруга чиновника обратилась в областной минсельхоз и попросила предоставить ей соцвыплату на строительство дома в сумме 1 175 000 рублей. Деньги были выданы, но пошли на ремонт в доме чиновника.

Суд назначил ему три года условно с таким же испытательным сроком. Также он заплатит 200 тыс. рублей штрафа.