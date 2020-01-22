Иваново, , 16:11 — REGNUM 552 дольщика значатся в реестре обманутых дольщиков в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 22 января по итогам заседания облправительства. Для сравнения — в 2017 году в Ивановской области насчитывалось более 2760 обманутых участников долевого строительства, за три года более двух тысяч человек получили новые квартиры.

«Цифра, конечно, уменьшилась, но все равно права многих людей были нарушены. Мы работаем по нескольким направлениям — и с застройщиками, чтобы «подхватывали» объекты, и с федеральным фондом защиты прав дольщиков. В конце прошлого года Ивановская область одна из первых вошла в программу этого фонда», — подчеркнул губернатор Станислав Воскресенский.

Также глава региона поручил завершить ряд социальных долгостроев.

«По всем недостроям надо разобраться, и чтоб впредь в Ивановской области такого не было. Берёмся за что-то — надо доводить до конца», — сказал глава региона.