Москва, , 16:09 — REGNUM Бывшая звезда «Дома-2» и телеведущая Алёна Водонаева заявила, что не собирается отказываться от своих высказываний о материнском капитале, а призывает «прочесть их в первоисточнике». Соответствующее видеообращение с реакцией на предложение привлечь её к ответственности за оскорбление граждан России она опубликовала на своём YouTube-канале.

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Водонаева уверена, что не сказала «ничего экстремального».

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», — отметила модель.

По словам телеведущей, те, кто осуждают её за высказывание о материнском капитале, концентрируют внимание лишь на слове «быдло», искажают её слова и отвлекают от главной мысли, пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и модель из Тюмени Алёна Водонаева на своей странице в Instagram прокомментировала предложенные президентом РФ в послании Федеральному собранию меры, направленные на решение демографических проблем в стране. По её словам, «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.

Телеведущий канала «Россия-1» Владимир Соловьёв назвал подобные высказывания «человеконенавистническими» и пояснил, что, по его мнению, «это создание» (Водонаеву) не имеет смыла цитировать, и вообще обращать внимание на её существование. В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алёну Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ.