Москва, , 16:08 — REGNUM В Симоновском суде Москвы 22 января продолжились заседания по истребованию ГУП «Московский метрополитен» денежной компенсации у Любови Соболь и Георгия Албурова, считающихся организаторами несогласованных митингов 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Истец подал ходатайство о приобщении к делу списка станций и приложил к нему распечатки сервиса «Яндекс.Карты», на которых показан маршрут, по которому шли протестующие, и расположение станций метро относительно него. По мнению истца, данные карты доказывают, что находящиеся в списке станции действительно подверглись дополнительной нагрузке.

Как заявляет истец, во время несогласованных митингов 3 августа на всех станциях Бульварного кольца, а также на некоторых других станциях метрополитена были задействованы дополнительные работники, что привело к дополнительным затратам.

Метрополитен просит взыскать с Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей компенсации. Суд отложил рассмотрение дела на 17 февраля, чтобы дать стороне защиты время на ознакомление с документами.

Ранее Симоновский суд Москвы уже удовлетворил иски к Любови Соболь и Георгия Албурова от ГБУ «Автомобильные дороги» в размере 1 млн 561 тысяч рублей и «Мосгортранса» в размере 650 тысяч рублей.