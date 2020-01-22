Туркестан, Казахстан, , 16:05 — REGNUM Восемь автомобилей сгорело на штрафной стоянке в сельском округе Карасу Сайрамского района Туркестанской области Казахстана, сообщает 22 января портал Polisia.kz.

Сообщение в экстренные службы о возгорании поступило в 5 часов 55 минут (2:55 мск). Пожар был ликвидирован в 6 часов 38 минут (3:38 мск). Всего в этот день на штрафстоянке находились 39 автомобилей.

В правоохранительных органах уточнили, что действия поджигателя попали на камеру видеонаблюдения. Злоумышленником оказался житель района, который был задержан полицейскими за езду в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.

По данным полиции, мужчина перелез через забор, поджег свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 7 ноября житель Алтайского края, управляя автомобилем ВАЗ-2107, врезался в опору. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые обнаружили отсутствие водительского удостоверения, так как мужчина ранее был лишен прав. Полицейские хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но хозяин облил её бензином и поджег.

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