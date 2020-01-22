Майкоп, , 16:03 — REGNUM Сотрудника отдела уголовного розыска МВД России по городу Майкопу заподозрили в хищении денег горожанина. Оперуполномоченный задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Адыгее.

Установлено, что сотрудник полиции незаконным путем завладел деньгами гражданина, которого правоохранители проверяли на причастность к преступлению. Иных обстоятельств дела ФСБ пока не раскрывает. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество».

В пресс-службе напомнили, что это уже второе дело, возбужденное в отношении сотрудника отдела уголовного розыска полиции Майкопа. В декабре 2019 года был задержан начальник отдела по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.