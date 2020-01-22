Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Риск появления нового коронавируса в Грузии минимален, но теоретически он есть. Такое заявление 22 января сделал перед журналистами генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Случаи уже экспортированы в несколько стран, в том числе Таиланд, Японию, Южную Корею и США. Также установлено, что вирус передается от человека к человеку», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что по статистике смертность у нового заболевания составляет 2% от числа заболевших. Болезнь часто протекает с осложнениями, такими как воспаление легких.

Директор центра контроля заболеваний рассказал, что пока нет запрета на поездки в страны, где обнаружен новый вирус. 22 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пройдет заседание, посвященное данной проблеме. Гамкрелидзе предположил, что на следующий день ВОЗ может распространить рекомендации по данному заболеванию.

Гамкрелидзе отметил, что проблема будет обсуждаться и в Грузии. В министерстве здравоохранения на утро 23 января назначено совещание.

Как передавало ИА REGNUM, впервые новый вирус был обнаружен в городе Ухань провинции Хубэй. На 22 января в Китае число заразившихся достигло 471. Жертвами болезни стали девять человек.

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