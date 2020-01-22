Рязань, , 15:53 — REGNUM Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 20 миллионов рублей направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани, сообщили 22 января в пресс-службе регионального УМВД. Обвинение предъявлено трём местным жителям.

В 2017 году от имени руководителей двух рязанских фирм в банки стали поступать платёжные документы о перечислении на счета граждан денежных средств за услуги и работы, которые фактически не были выполнены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к этому причастны трое рязанцев в возрасте от 29 до 46 лет. Они обналичивали деньги со счетов подконтрольных фирм.

Всего в банки поступили более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму более 20 миллионов рублей. Денежные средства были обналичены. По предварительной информации, злоумышленники получили за эти услуги два миллиона рублей.