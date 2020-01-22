Иваново, , 15:51 — REGNUM Подготовить пакет предложений и планов по развитию жилищной застройки в Иваново поручил администрации города губернатор Станислав Воскресенский на заседании правительства 22 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С одной стороны, нам нужен ввод жилья. С другой стороны, честно скажу, иногда такие проекты приносят, которые просто уродуют город. Не позволим. Поэтому мы застройщиков, которые инициируют проекты, ориентируем на работу с архитекторами, профессионалами, которые, сохраняя их экономическую рентабельность, могли бы превратить эти проекты в то, что горожанам действительно понравится», — сказал Станислав Воскресенский.

Также глава региона поручил подготовить перечень объектов, которые построят в этом году с указанием реальных сроков сдачи, причём сделать этот список общедоступным. Более того, планируется, что эти данные будут вынесены на обсуждение в феврале на встрече общественных организаций и ОНФ, подрядчиков и застройщиков.

«Чтоб у каждого было понимание: где строить, каков примерно объем спроса, какая от нас нужна поддержка застройщикам. Жилье надо строить, будет расти спрос, надо просто сделать жилье доступным и выработать понятные правила игры», — отметил глава региона.