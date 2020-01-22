Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области в период с 13 января по 19 января 2020 года почти 11 тыс. жителей подхватили ОРВИ. Однако уровень заболеваемости на Дону не критичен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В целом по области зарегистрировано более 10,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 38,9% ниже эпидемического порога, в Ростове-на-Дону — более 3,6 тыс. случаев, что ниже на 35,9% эпидемического порога», — уточнили в ведомстве.

При этом количество госпитализированных с ОРВИ не выше показателя предшествующей недели.

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