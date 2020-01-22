Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Фасады и каланчу пожарной части на Садовой улице в центре Петербурга, знакомую многим поколениям горожан, отреставрируют в 2020 году. Об этом сообщил 22 января глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Город помогает региональному ГУ МЧС с реставрацией, так как в здании-памятнике регионального значения расположена действующая пожарная часть.

С 2017 года на проект, гидроизоляцию фундаментов, реставрацию крыши и фасадов было выделено 70,6 млн рублей. В 2020 году потратят еще 34,8 млн рублей.

«Это действующая пожарная часть, но это объект культурного наследия с красивейшей каланчой, мы его в этом году закончим», — заявил Макаров.

Напомним, в Петербурге собираются потратить более 2 млрд 87 млн рублей на реставрацию объектов культурного наследия в 2020 году.

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