Мадрид, , 15:42 — REGNUM Многие геймеры испытали проблемы с запуском многопользовательской игры Temtem. Об этом 22 января сообщает портал PCGamesN.

На релизе игру решили опробовать более 20 тыс. геймеров, и сервера проекта не выдержали — некоторые игроки просто не смогли зайти в Temtem, а некоторым пришлось несколько часов ждать своей очереди на вход. Разработчики из Crema сообщили, что знают о проблеме и стараются оперативно устранить её.

Напомним, Temtem — это многопользовательская ролевая игра, вдохновлённая франшизой Pokemon. Её релиз в Steam состоялся 21 января 2020 года.

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