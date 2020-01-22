Москва, , 15:42 — REGNUM Главному редактору телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарите Симонян потребовалась помощь медиков. Как сообщает Telegram-канал Mash, она была экстренно госпитализирована.

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Уточняется, что известной российской журналистке стало плохо во время совещания в здании администрации президента РФ. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, у Симоньян выявлены проблемы с сердцем. Ей проводят специальные обследования.

Пока официально эта информация не подтверждается. Добавим, что несколько часов назад Маргарита Симонян разместила новую публикацию на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Симоньян была госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь — сотрудником «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального — на радиостанции «Эхо Москвы».