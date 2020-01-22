Красногорск, 22 января 2020, 16:18 — REGNUM По итогам общественных слушаний, которые прошли в Мособлдуме 22 января, подмосковный парламент намерен запретить продажу никотисодержащего продукта несовершеннолетним жителям региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
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По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, законодатели и контрольные органы области ищут способы ограничения продаж подобных веществ.
Речь идет о поправках в КоАП Московской области и новом региональном законопроекте «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина…».
Как, в свою очередь, заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, наблюдается резкий рост потребления полростками никотиносодержащей продукции. На данный момент продажу снюса несовершеннолетним запретили в пяти субъектах РФ.
По словам главного детского психиатра-нарколога министерства здравоохранения Московской области Олеси Волковой, снюс пользуется спросом среди учащихся 7−11 классов. Она отметила, что доля содержания никотина в такой продукции часто превышает дозу в 60 мг и быстро вызывает привыкание. Причем всасываемость вредных веществ происходит быстрее, чем при курении сигарет. На данныц момень в Московской области зафиксировано уже 14 случаев отравления снюсом.
По словам руководителя регионального управления Роспотреднадзора Ольги Микаиловой, в Подмосковье провели анкетирование более 3 тыс. детей в возрасте от 10 до 18 лет, по результатам которого выяснялось, что каждый четвертый ребёнок пробовал снюс. На территории Московской области провели около 500 проверок объектов, где могла реализовываться опасная продукция. В 380 местах выявили распространение снюса, изъято 1200 партий продукта.
Проект регионального закона о запрете продажа снюса несовершеннолетним вынесут на рассмотрение Мособлдумы в феврале 2020 года, отметили по итогам слушаний.
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