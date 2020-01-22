Ташкент, , 15:38 — REGNUM Факт распространения сообщения в одном из Telegram-каналов от имени Центрального банка Узбекистана будет передан в правоохранительные органы, сообщили 22 января в пресс-службе финансового регулятора.

В Центробанке заявили, что информация, распространяемая каналом Markaziy bank aksiyasi (акция Центрального банка) не имеет никакого отношения к госоргану.

Ложный канал, о котором сообщили в Центральном банке, предлагает денежные вознаграждения за добавление людей. Канал использует официальный логотип финансового регулятора республики.

Напомним, в 2019 году правоохранительные органы Казахстана пресекли деятельность «Международного арбитражного суда», который выносил незаконные решения от имени государства, являясь частной компанией.

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