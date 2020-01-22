Самара, , 15:43 — REGNUM Концерты пианиста Николая Луганского перенесли в Самаре. Об этом 22 января сообщает пресс-служба самарской государственной филармонии.

По сообщению пресс-службы филармонии, концерты были перенесены из-за травмы руки пианиста.

Отмечается, что даты концертов будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, что 23 и 24 января в Самарской филармонии были запланированы концерты российского пианиста Николая Луганского. 23 января музыкант планировал выступить с оркестром филармонии, а 24 января с сольной программой.

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