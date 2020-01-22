Буйнакск, Дагестан, , 15:39 — REGNUM По подозрению в убийстве гражданской супруги в Дагестане задержан 29-летний житель села Кафыркумух Буйнакского района республики. Предполагается, что он до смерти избил потерпевшую, а затем сжег ее тело, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе МВД России по региону.

В полицию с заявлением о пропаже 47-летней дочери 20 января обратилась жительница села Карамахи. Сотрудники уголовного розыска установили, пропавшая была убита 1 декабря 2019 года в доме своего гражданского мужа.

«Подозреваемый в ходе возникшего скандала нанес ей телесные повреждения, вследствие чего женщина от полученных травм скончалась. Затем на приусадебном участке он облил тело погибшей бензином и сжег», — сказано в сообщении.

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С предполагаемого места преступления были изъяты останки погибшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сам подозреваемый, который ранее трижды был судим за изнасилование, кражу и наркотики, в содеянном сознался.