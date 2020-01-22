Москва, , 15:34 — REGNUM В России может появиться высшее почётное звание «Народный врач». До 5 февраля 2020 года проходит обсуждение проект указа президента РФ об установлении данного звания, передает «Медвестник».

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Звание почётное звание «Народный врач» станет высшим званием за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. Претенденты на звание должны иметь 30 лет трудового стажа и награды федеральных органов государственной власти.

Награждать медицинских работников, удостоенных этого звания будут раз в год накануне Дня медицинского работника (третье воскресенье июня). Отмечается, что сейчас для врачей высшее почетное звание — «Заслуженный врач».

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присваивается с декабря 1995 года. Оно присваивается не ранее чем через 20 лет с начала работы медицинским работником.

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