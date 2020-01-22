Воронеж, , 15:32 — REGNUM Воронеж, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Иркутском и другими российскими городами, вошёл в список самых дорогих для жизни городов мира — столица Черноземья оказалась на 346 месте. Рейтинг составлен аналитиками базы данных Numbeo. При расчёте рейтинга специалисты учитывали цены в магазинах, ресторанах и кафе, общественный транспорт и коммунальные услуги. Всего в рейтинг вошло 440 городов мира.

Первые пять мест рейтинга эксперты отдали городам Швейцарии — на первом месте Цюрих, затем идут Базель, Лозанна, Женева, Берн.

Из российских городов самую верхнюю строчку заняла Москва (251 место), также в рейтинг вошли Владивосток (275), Санкт-Петербург (284), Нижний Новгород (306), Волгоград (316), Екатеринбург (318), Красноярск (322), Самара (324), Ростов-на-Дону (327), Калининград (329), Новосибирск (330), Иркутск (336), Казань (340), Пермь (342), Уфа (343), Краснодар (350), Челябинск (351), Саратов (353), Томск (357), Ижевск (366).