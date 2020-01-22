Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Энтузиаст с ником willkuerAT воссоздал локацию из игры Control в ретро-шутере Doom. Об этом 21 января сообщило игровое издание Kotaku.

Геймер показал, как бы выглядела штаб-квартира Федерального Бюро Контроля в игре Doom. Ему удалось воссоздать несколько локаций из Control, сохранив их архитектурные особенности — например, опускающиеся столбы.

Напомним, игра Control от студии Remedy вышла в 2019 году. Проект был высоко оценён геймерами и критиками.

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