Москва, , 15:36 — REGNUM В минувшем году на территорию России не было допущено свыше четверти миллиона лиц без гражданства и иностранных граждан. Это следует из основных показателей по миграционной ситуации в России за 2019 год 22 января обнародованных на сайте МВД РФ.

«Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ в 2019 году — для более 250 тыс. человек, а в 2018 году — для 253 тыс.», — говорится в опубликованном отчете. При этом причины запрета на въезд данным гражданам не указываются.

Также, как следует из данных МВД, количество людей, которые получили гражданство России выросло с 2018 года (269 тысяч человек) почти в два раза в 2019 году (497 тысяч человек). В этом числе подавляющее большинство — украинские граждане (около 300 тысяч человек), на втором месте — республика Казахстан (50 тысяч человек), на третьем — Таджикистан (44 тысячи человек).

Помимо этого, уточняется, что за 2019 года оформлено более 506 тысяч приглашений и свыше 348 тысяч виз. Кроме того, свыше 234 тыс. человек первично получили разрешение на временное проживание в РФ и ещё свыше 182 тысяч — вид на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, чьим гражданам будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.