Иерусалим, , 15:27 — REGNUM В Израиле сегодня, 22 января, общественные и ветеранские организации проводят торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения советскими солдатами концлагеря Освенцим.

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Так, в Тель-Авиве всеизраильская ассоциация «Уцелевшие в концлагерях и гетто» провела специальную торжественную церемонию в Тель-Авиве. В память о шести миллионах европейских евреев, погибших в Холокосте, была прочитана молитва кадиш и зажжены поминальные свечи, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме 23 января на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоится Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который в 2020 году пройдёт под лозунгом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом».

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Форум, организованный Всемирным форумом памяти Холокоста в сотрудничестве с Яд Вашем проходит в преддверии 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти Холокоста, инициированного Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.

Участие в форуме по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина примут главы 46 государств — президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии.