Ирвайн, США, , 15:25 — REGNUM Художник Blizzard Entertainment Ракан Хамаш показал портативную консоль Game Boy, выполненную в стиле многопользовательского шутера Overwatch. Об этом 21 января сообщило игровое издание Kotaku.

Хамаш нарисовал консоль в чёрно-золотых цветах и представил тематические аксессуары к ней: специальные батарейки с символикой Overwatch и картридж с игрой. На своей странице в ArtStation художник также показал, как выглядели бы современные программы, если бы их можно было запустить на Game Boy.

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер, разработанный компанией Blizzard Entertainment. Релиз игры состоялся в 2016 году.

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