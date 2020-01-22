Рязань, 22 января 2020, 15:24 — REGNUM Ключи от 43 медицинских автомобилей и школьных автобусов торжественно вручили 22 января в Рязани. Спецтранспорт получили учреждения муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба правительства области.
17 школьных автобусов отвечают необходимым требованиям безопасности и оснащены системой навигации ГЛОНАСС и тахометрами. Медучреждения получили 16 автомобилей скорой медицинской помощи, два из которых представляют собой современные реанимобили, а также 10 передвижных медкомплексов первичной медико-санитарной помощи для оказания услуг жителям населённых пунктов с численностью до 100 человек.
Транспорт приобрели за счёт средств федерального бюджета.