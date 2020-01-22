Москва, , 15:24 — REGNUM Срок следствия по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве, продлен до 25 июля. Такое решение вынес Басманный суд Москвы 22 января.

«Срок следствия по делу обвиняемого продлен до 25 июля», — приводит слова следователя ТАСС.

Прежний срок следствия по делу экс-министра истёк в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Абызов содержится под стражей с марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, хищение и отмывание средств. Признавать вину экс-министр отказывается. По делу арестованы восемь фигурантов.

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