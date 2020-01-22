Санта-Моника, США, , 15:19 — REGNUM Студия Джей Джея Абрамса Bad Robot планирует выпустить несколько телевизионных проектов по «Тёмной лиге справедливости». Об этом 21 января сообщило издание Deadline.

Конкретные проекты по франшизе пока не называются. Вероятно, это будут телесериал и полнометражный фильм (или мультфильм).

Напомним, «Тёмная лига справедливости» — это серия комиксов издательства DC. Её главными героями стала команда супергеров: Джон Константин, Затанна, Болотная тварь, Мертвец и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянский художник превратил Марка Хэмилла в Весемира из «Ведьмака»