Ташкент, , 15:18 — REGNUM Возгорание Ташкентского международного Вестминстерского университета опровергли в министерстве по чрезвычайным ситуация Узбекистана, сообщили 22 января в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что 21 января 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором оператор заявил о том, что горит здание Вестминстерского университета. Однако пожар произошел в саду «Болажон», который находится за указанным зданием.

Сообщение о пожаре поступило 21 января в 20 часов 27 минут (18:27 мск). Возгорание произошло на площади 5 кв. метров в кухне сада.

Напомним, 16 января в торговом комплексе города Навои произошел сильный пожар. В результате полностью сгорели шесть магазинов одежды площадью 150 кв. метров.

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