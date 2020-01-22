Усмань, Липецкая область, , 15:17 — REGNUM В России необходимо пересмотреть структуру потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса. Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Усмани Липецкой области.

По словам главы государства, структура потребительской корзины нуждается в совершенствовании, поскольку картофель, жиры, хлебобулочные изделия в ней занимают большую часть, а вот овощей и фруктов мало.

«И рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал российский лидер.

Президент России напомнил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 января, в липецкой Усмани глава государства обсудил с общественностью меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

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