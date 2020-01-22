Красноярск, , 15:16 — REGNUM В Красноярском крае впервые родились дети с онкологическим заболеванием кроветворной системы. Об этом сообщает портал NGS24 со ссылкой на главного детского онколога краевого министерства здравоохранения Марину Борисову.

По её словам, всего в 2019 году онкозаболевание выявлено у троих детей. Она отметила также, что ранее таких случаев здесь не было.

Всего по стране в прошлом году зарегистрировано 95 подобных случаев. Однако Марина Борисова добавила, что если раньше этот диагноз был смертельным, то сейчас такие случаи научились лечить.

Добавим, что во всех сибирских регионах в 2019 году падала рождаемость. Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее снижение произошло в Иркутской области (с 18 130 до 16 546 человек), а также Красноярском крае (с 19 556 до 18 019 человек) и Новосибирской области (с 19 059 до 17 581 человека).

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