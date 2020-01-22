Новосибирск, , 15:11 — REGNUM В Новосибирской области в 2019 году за различные нарушения коллекторы были оштрафованы на 13 миллионов рублей, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По сравнению с 2018 годом в регионе возросло количество жалоб на неправомерные действия коллекторов. Из 1614 обращений, принятых к рассмотрению, 65% (1045) приходится на действия лиц, не включённых в государственный реестр, преимущественно на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Отмечен рост жалоб и на действия лиц, включённых в госреестр — в 1,5 раза или на 57%.

Граждане жалуются на введение их в заблуждение, на психологическое давление, действия, уничижающие честь и достоинство, а также угрозы.

«В 2019 году по результатам рассмотрения обращений, выявлено 289 административных правонарушений, предусмотренных ст.14.57 КоАП РФ, что в три раза больше, чем в 2018 году (98). В результате к административной ответственности привлечено 269 лиц, что более чем в три раза превосходит показатель 2018 года. Общая сумма штрафов, назначенная судом правонарушителям увеличилась более чем в пять раз и составила 13,3 млн рублей, нарушителями оплачены 99% от суммы штрафов», — уточнили в УФССП.