Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM В Смольном пока не видели проекта восстановления обрушившегося корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова в центре Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 22 января глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Работы на месте разрушения крыши, февраль 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

«ИТМО проектирует воссоздание. Мы выдали им разрешение на производство противоаварийных реставрационных работ», — сказал Макаров.

Теперь предстоит дождаться собственно проекта восстановления здания. Когда этот процесс завершится, чиновник предположить не смог, отослав за комментариями к самому ИТМО.

«Всё же на деньги завязано», — развел руками Макаров.

Напомним, 16 февраля 2019 года в историческом здании ИТМО на улице Ломоносова в центре Северной столицы частично рухнула крыша и межэтажные перекрытия. В момент происшествия в вузе проходили занятия. К счастью, никто не погиб и не пострадал, люди были эвакуированы.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). Основной версией ЧП были названы нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях. О результатах расследования не сообщалось.

Согласно решению суда, университет, находящийся в федеральном подчинении, оштрафован на 500 тыс. рублей, а также обязан будет не позднее октября 2021 года восстановить учебный корпус, являющийся объектом культурного наследия регионального значения «Здание Коммерческого училища с оградой».

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