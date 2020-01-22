Москва, , 15:05 — REGNUM В России в сфере образования революции не нужны, заявил 22 января журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что задачи, поставленные министерству президентом Владимиром Путиным в послании, в майских указах и нацпроектах — ключевые и требующие решения.

Это огромная работа и ответственность, необходимо проанализировать ситуацию, обсудить с экспертным сообществом, чтобы принимать какие-то решения, добавил он.

«Но в образовании не должно быть каких — то революций, должно быть спокойное развитие с учётом тех вызовов, которые есть, — сказал Кравцов. — Если и принимать какие-то решения, то они должны быть очень взвешенными».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 января назначил министром просвещения Сергея Кравцова, который до этого являлся руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). По итогам 2018 года Кравцов задекларировал доход в размере 3,363 млн рублей, при этом супруга заработала 12,653 млн рублей.

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